استاندار خراسان شمالی، به همراه معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر امروز در سفر به روستای ارکان بجنورد، از بازارچه سنتی و ظرفیت‌های بومی و صنایع‌دستی آن بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مسئولان در آغاز این بازدید با حضور در مزار شهدای روستا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

بازدید از بازارچه سنتی ارکان، از دیگر برنامه‌های این سفر بود؛ بازارچه‌ای که با عرضه تولیدات بومی و محلی و صنایع‌دستی بانوان روستا، جلوه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری منطقه را به نمایش می‌گذارد.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ️در حاشیه نمایشگاه صنایع روستایی- عشایری ارکان گفت: برای من بسیار جالب بود که مردم با چه شور و اشتیاقی در این بازار حضور دارند؛ رویدادی که به رونق کسب و کار‌های روستایی و فرهنگی کمک کرده است.

وی افزود: امروز، دیدن افرادی از روستا‌های مختلف که از طریق جشنواره‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند و در مسیر انتخاب روستای دوستدار کتاب گام برداشته‌اند، نشان می‌دهد که چگونه یک حرکت فرهنگی می‌تواند به شکل‌گیری تعاملات اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی منجر شود.

وی گفت: این تجربه به‌خوبی نشان می‌دهد که حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پیوندی عمیق دارند و می‌توانند در کنار یکدیگر زمینه‌ساز اتفاقات ارزشمندی باشند. بسیار خوشحالیم که شاهد شکل‌گیری چنین تجربه‌ای هستیم.