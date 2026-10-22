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ساکنان و گردشگران کیش در دویست و سی و ششمین شب از حماسه خیابان با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل اقتدار و همبستگی خود را به جهانیان نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش پر شورتر از شبهای گذشته با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.
شرکت کنندگان در پایان اجتماع شبانه مردمی در قالب کاروان خودرویی و موتوری به مجلس عزای ایام فاطمیه در مسجد فاطمهالزهرا (س)، واقع در ورودی درخت سبز کیش رفتند.
مراسم عزاداری ایام فاطمیه تا یکشنبه ۳ آبان، در مسجد فاطمهالزهرا (س) کیش برگزار میشود.