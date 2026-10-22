همبستگی و اقتدار ساکنان کیش در دویست و سی و ششمین شب از حماسه خیابان

ساکنان و گردشگران کیش در دویست و سی و ششمین شب از حماسه خیابان با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل اقتدار و همبستگی خود را به جهانیان نشان دادند.