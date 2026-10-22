مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از آغاز طرح پایش گوزن زرد ایرانی در مناطق آزاد جنگل دز و نصب حدود ۱۵ دوربین تله‌ای برای بررسی وضعیت این گونه و زیستگاه آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جواد اشرفی با اشاره به اهمیت پایش علمی گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش اظهار کرد: شناخت دقیق وضعیت جمعیت گوزن زرد ایرانی و شرایط زیستگاه آن، از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر برای حفاظت و احیای این گونه است و در این مسیر باید از ظرفیت کارشناسان، محیط‌بانان و امکانات موجود در منطقه به‌صورت هدفمند استفاده شود.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح، حدود ۱۵ دوربین تله‌ای در نقاط تعیین‌شده و بر اساس نقشه‌های تهیه‌شده و شواهد و آثار حضور گوزن زرد ایرانی در مناطق آزاد جنگل های دز نصب شده است. این تجهیزات امکان ثبت تصاویر و گردآوری داده‌های میدانی درباره حضور گونه در محدوده‌های موردنظر را فراهم می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: پس از چند هفته پایش، داده‌های ثبت‌شده بررسی و ارزیابی‌های تکمیلی برای مشخص شدن وضعیت گونه و شرایط زیستگاه آن انجام خواهد شد. نتایج این بررسی‌ها می‌تواند مبنایی برای تدوین برنامه‌های حفاظتی و احیایی متناسب با شرایط منطقه باشد.

اشرفی همچنین با اشاره به اهمیت زیستگاه‌های دز و کرخه در برنامه‌های حفاظت از گوزن زرد ایرانی، بر ضرورت تأمین امکانات موردنیاز و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت اقدامات حفاظتی تأکید کرد.

گوزن زرد ایرانی از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش کشور است و پایش مستمر وضعیت آن و بررسی شرایط زیستگاهی، از اقدامات ضروری برای برنامه‌ریزی علمی در زمینه حفاظت و احیای این گونه به شمار می‌رود.