نماینده ولی‌ فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی، درگذشت حاج سید احمد موسوی، پدر بزرگوار شهید والامقام، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی را به خانواده محترم و معزز ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی‌پور به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

درگذشت حاج سید احمد موسوی، پدر بزرگوار شهید والامقام، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، موجب تأثر و تألم شد.

بی‌تردید، پرورش فرزندی مؤمن، مجاهد و سربازی جان‌ بر کف برای اسلام و ایران اسلامی که سال‌های پر برکت عمر خویش را در مسیر پاسداری از عزت و اقتدار میهن و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی سپری کرد و نام او در شمار جاودانه‌های تاریخ این سرزمین ثبت شد، افتخاری ماندگار و ذخیره‌ای ارزشمند برای آن پدر بزرگوار و خانواده معزز ایشان است.

اینجانب، ضمن عرض تسلیت و تعزیت این ضایعه به خانواده محترم و معزز موسوی، به‌ویژه فرزندان و بستگان آن مرحوم، از پیشگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و حشر با اولیای الهی و فرزند شهید ایشان و برای بازماندگان، صبر جمیل، اجر جزیل و سکینه و آرامش الهی را مسئلت دارم.

امید است که روح بلند آن پدر مؤمن و صبور، قرین رحمت بی‌کران الهی و در جوار فرزند شهید خود، مشمول غفران و رضوان حضرت حق باشد.