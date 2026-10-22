

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ پنجشنبه ۳۰ مهر به این شرح است:

با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ آخرین روز مهر ماه همراهتان هستیم؛ ماهی که پر مهر از حماسه‌سازی شما ملت مبعوث، گذشت، شما که ۲۳۵ شب سنگر خیابان‌ها را رها نکردید و همان‌طور که آیت‌الله جوادی آملی از قول قرآن کریم فرمودند؛ پیغمبرزاده‌اید؛ چون مثل ابراهیم خلیل بت‌شکنی کردید و با ایستادگی هشت ماهه خود، بت اقتدار پوشالی آمریکا را در دنیا شکستید. ایستادگی و استمرار حضور آگاهانه شما؛ همان قدرت بازدارندگی است که در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با آقای قالیباف؛ رئیس مجلس هم مورد تأکید قرار گرفته، همین حضور و موقعیت شناسی شماست که ترامپ را بیشتر از قبل، بی‌آبرو و کلافه کرده؛ رئیس دولت تروریستی آمریکا در اظهاراتی بی‌شرمانه ملت ایران را شرورترین ملت روی زمین توصیف کرده و مدعی شده اگر ایرانی‌ها سلاح هسته‌ای داشتند در عرض یک روز یا یک ساعت از آن استفاده می‌کردند.

اما باید بگوییم ایران برای از پا در آوردن دشمنانش اصلاً نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد، چون با همین ابزار تنگه هرمز هم حریف‌شان شده و آنها را به اضمحلال کشانده، این را قیمت نفت برنت هم که از ۱۱۳ دلار فراتر رفته، تأیید می‌کند، ترامپ البته مدعی شده برای بدست گرفتن افسار قیمت نفت، می‌تواند همین حالا از گرداب جنگ خودساخته خود با روش انتخابی خود خارج شود، اما دیگر حنایش برای دنیا رنگی ندارد و این ترفندهایش برای همه نخ‌نما شده، با این حال ترامپ به جای این توهمات پوچ، باید حواسش را جمع کند تا بیشتر از این در گرداب تنگه هرمز فرو نرود، چون هم کنترل سطح، هم کف تنگه با ایران است؛ جایی است که کابل‌های اینترنت جهانی به ایران چشمک می‌زنند، در همین زمینه دیوید پین؛ تحلیلگر مسائل امنیت ملی آمریکا هم گفته؛ ایران می‌تواند با قطع کابل‌های زیردریایی خلیج فارس، اقتصاد آمریکا و جهان را فلج کند.

اما فعلاً دارد خویشتن‌داری می‌کند. در مقابل، خیلی‌ها معتقدند ترامپ در قمار جنگ با ایران، بد باخت؛ هم در دنیا، هم در کشور خودش. بر اساس نظرسنجی مشترک واشنگتن پست،‌ای‌بی‌سی‌نیوز و مؤسسه ایپسوس، ۷۲ درصد از شرکت‌کننده‌ها معتقدند آمریکا در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند و ۶۹ درصد هم از ترامپ ناراضی هستند. تاکر کارلسون؛ مجری معروف آمریکایی هم گفته؛ امپراتوری آمریکا به پایانش رسیده و این آمریکا دیگر شبیه آن آمریکا نیست که من در آن بزرگ شدم یا به گفته مت براکن؛ افسر پیشین نیروی دریایی آمریکا و عضو سابق یگان ویژه نیروی دریایی، در مسأله ایران، ترامپ مثل قمارباز معتادی است که مدام خیال می‌کند یک دور دیگر در قمار مرگ و زندگی برنده می‌شود و می‌تواند شکست را به پیروزی تبدیل کند. در برابر متناقض‌گویی‌های این قمارباز، صدای ایران، اما واحد است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته؛ حرف ایران به آمریکا دو تا نمی‌شود، تا زمانی که آمریکا شروط هفت‌گانه ایران را قبول نکند، ما هم نه تنگه هرمز را باز می‌کنیم و نه به مذاکره برمی‌گردیم. سرلشکر رضایی در گفتگویی با پایگاه خبری دراپ سایت تأکید کرده؛ ایران از دهه‌های گذشته برای جنگ گسترده با آمریکا آماده شده و همه باید بدانند اقدام علیه ایران، هزینه دارد.

نویسنده: نازنین روزبهانی