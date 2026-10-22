در مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، با تأکید بر نقش سینما در ایجاد فضایی برای شنیدن و امیدآفرینی، جوایز بخش‌های مختلف از جمله مستند و پویانمایی به برگزیدگان اهدا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با پخش پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد، سپس هیئت داوری جشنواره عکس تهران متشکل از مسعود اشتری، فاطمه بهبودی و ساعد نیک‌ذات، جایزه سوم بخش تک عکس، شامل مدال برنزی را به حسن پوراکبریان برای «کهکشان در حال صعود» اهدا کردند.

مدال نقره‌ای و نشان دوم به صادق سوری برای «قایق و مدرسه» رسید.

همچنین جایزه اول و نشان طلا به علی پاک‌فطرت برای «پارک پرواز» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار مجموعه عکس به امید محمدی برای «باغبانان خاموش زاگرس» رسید.

لوح نشان دار طلایی این بخش به محسن کابلی برای «هرگز تسلیم نشو» تعلق گرفت.

همچنین لوح نشان‌دار طلایی فاین آرت به حسن دهقان‌دوست رسید.

جایزه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس به سیدمحمدحسین حسینی برای «میان» تعلق گرفت.

لوح دیگر به امیرحسین مرزبان برای «آناتومی یک شب» تعلق گرفت.

رئیس سازمان سینمایی: سینما می‌تواند فضایی برای شنیدن، امید داشتن و امیدوار بودن باشد

رائد فریدزاده نیز در پیامی تصویری گفت: جشنواره کوتاه تهران در شرایطی برگزار می‌شود که ایام سختی را پشت سر گذاشتیم، اما شور و شوق جوانانی که از نقاط مختلف ایران جمع شدند تا با هم بگویند فیلم ببینند و شور و نیروی عجیب را به ما تزریق می‌کند و می‌گوید زندگی بر خلاف سختی‌ها ادامه دارد. پس افتخار دارد که این جوانان کنار هم جمع می‌شوند و یادآوری می‌کنند که سینما می‌تواند فضایی برای شنیدن، امید داشتن و امیدوار بودن باشد و آینده درخشان خواهد بود.

جایزه بخش پیچینگ با حضور بهروز شعیبی و لینا وانک اهدا شد.

دیپلم افتخار دوم و ۷۰۰ دلار با عنوان قصه‌های مدرسه به حیدرخان از هند برای «وقتی که رودخانه کلمات را می‌بلعد» اهدا شد.

همچنین دیپلم افتخار اول و جایزه ۱۳۰۰ دلار به هرا خان میرزایی برای ستاره «دریایی» اهدا شد.

برگزیدگان بخش مسابقه سینمای بین‌الملل

دیپلم افتخار بخش هوش مصنوعی به مهدی جعفری برای فیلم «بستنی شور» از ایران اهدا شد.

همچنین، برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ دلار به عنوان جایزه ویژه بخش هوش مصنوعی به دایو برای فیلم «بزن بریم بازی!» از چین تعلق گرفت.

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به کیانا نقشینه برای فیلم «با نان‌ها و نوار‌ها در ماشی» از آلمان رسید.

همچنین، برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم تجربی به نیلز آتالا برای فیلم «مِری موندی» از شیلی اختصاص پیدا کرد.

دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند به سیف‌الله صمدیان برای «آن روز و شب همان روز» اهدا شد.

همچنین برگ زرین و ۱۰۰۰ دلار به الهام احساس برای «فضانورد فراموش شده» از افغانستان رسید.

برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ دلار به عنوان جایزه ویژه بخش افق­‌های نوظهور به هومن محمودی برای فیلم «بی در کجا» از ایران تعلق گرفت.

هومن محمودی پس از دریافت جایزه خود گفت: از پدر و مادرم تشکر می‌کنم. همچنین این جایزه را به حسین کاکاوند که چندین سال حمایتم کرد، تقدیم می‌کنم.

با حضور بهروز شعیبی و محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی اهدا شد.

برگ زرین این بخش به امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست» رسید.

حسینی، پس از دریافت جایزه خود گفت: ما تنها گروهی بودیم که وسط جنگ و با هزینه شخصی رفتیم و فیلم ساختیم. فیلم من ارگانی نبود. حتی وقتی از یکی مدیران هزینه رفت و آمد را خواستم از پرداخت امتناع کرد. در واقع به همراه عوامل فیلمم غربت کشیدیم، چون حتی پول رفت و آمد نداشتیم. اگر قرار است درباره فضای جنگ صحبت کنیم باید جایش در همین جشنواره باشد. این فیلم با بودجه کم، موفق‌تر از صد‌ها اپیزود صدا و سیما بود. بودجه ما زیر یک میلیارد بود. از مسئولان می‌خواهم شهر میناب را ببینند. چون شهر محرومی است.

جوایز بخش اقتباس

لوح افتخار به عنوان حمایت از تولید فیلم اقتباسی به محمدمهدی فکریان برای فیلمنامه «سه جلدی» اختصاص پیدا کرد.

لوح افتخار به عنوان برگزیده سوم سامان حسین‌پور برای فیلم «غزال» تعلق گرفت.

لوح افتخار به عنوان برگزیده دوم به ضیاء حاتمی برای فیلم «فُگرات» رسید.

سپس برگ زرین به عنوان برگزیده اول به محمدسینا حیدری‌زاده برای فیلم «گربه در برف» تعلق گرفت.

جوایز بخش مسابقه سینمای ایران؛ بخش پویانمایی

دیپلم افتخار بهترین فیلم پویانمایی به صورت مشترک به رضا ارجنگی و فاطمه محمدعلی نژادی برای فیلم «قطار در اتاق» رسید.

همچنین، برگ زرین بهترین فیلم پویانمایی به مالک اقبالی برای فیلم «مثل دوست، مثل گوزن» اهدا شد.

بخش مستند

برگ زرین بهترین روایت و پژوهش در مستند به میلاد شاه­جانی برای فیلم «آواز شمشیر بر پشت سنگر‌های شیشه‌ای» اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند به مطهره عدالت‌خواه برای فیلم «انتظار بیست و پنج ساله» رسید.

همچنین، برگ زرین بهترین فیلم مستند به حبیب علوانی برای فیلم احتضار رسید.