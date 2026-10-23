فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف ۴۸ قلم کالای قاچاق شامل لوازم خانگی و قطعات مربوطه به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در بازرسی از یک خودروی باری، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مرتضی احدی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی آستارا هنگام کنترل خودرو‌های عبوری و در بازرسی از یک کامیون، ۲۰ دستگاه یخچال فریزر صندوقی، ۱۲ دستگاه فریزر، ۵ عدد لولای درِ یخچال، ۵ عدد چراغ LED و دیگر اقلام مرتبط را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۳۰ میلیارد تومان برآورد کردند، افزود: راننده ۳۹ ساله به مرجع قضائی معرفی و خودرو هم به پارکینگ منتقل شد.