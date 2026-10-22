رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در فضای مجازی، خطاب به تصمیم‌گیران و مردم آمریکا نوشت: اگر مسیر غلط را انتخاب کنید، هیچ نفعی نخواهید برد؛ همه پیامد‌ها تلخ و سیاه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف با انتشار یک میم متناسب با فرهنگ آمریکایی در فضای مجازی درباره پیامد‌های مختلف جنگ با ایران تصریح کرد: اگر فکر می‌کنید که جنگ با ایران برای شما نفعی خواهد داشت، در اشتباه هستید، چون این انتخاب حداقل ۱۰ پیامد تلخ برای شما به همراه خواهد آورد، از سقوط بازار سهام تا سقوط جنگنده‌ها؛ از افزایش بدهی تا افزایش تورم و آمار سربازان کشته‌شده‌ شما.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: همه پیامد‌ها برای جامعه آمریکایی سیاه خواهد بود. شما مجبور نیستید این راه را بروید، اما اگر دست به این انتخاب بزنید، همه پیامد‌ها را باید تحمل کنید.

قالیباف، پیام خود را با این جمله به پایان برد که این ماتریکس ساختگی را در هم بشکنید و از این بازی تلخ و بی‌عاقبت خارج شوید.