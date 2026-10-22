سرمربی چادرملو اردکان با تمجید از شرایط استقلال، این تیم را در بهترین فرم چند سال اخیرش دانست و گفت: برای کسب سه امتیاز این دیدار خانگی باید با تمرکز و سخت‌گیری مقابل حریف قرار بگیریم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار چادرملو اردکان مقابل استقلال در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: استقلال تیمی قابل احترام است و در بهترین فرم خود طی چند سال اخیر قرار دارد. خوشحالم که این تیم با هدایت سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی ایرانی خود، نتایج خوبی کسب کرده است.

وی ادامه داد: با نزدیک شدن به هفته دهم لیگ برتر، شناخت تیم‌ها از یکدیگر بیشتر شده و گروه‌های آنالیز نیز اطلاعات دقیق‌تری از رقبا در اختیار کادر فنی قرار می‌دهند. بازیکنان ما طی هفته‌های اخیر در شرایط خوبی قرار داشته‌اند و پیش‌بینی می‌کنم فردا شاهد یک مسابقه تاکتیکی باشیم. تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا روز سختی را برای استقلال رقم بزنیم.

سرمربی چادرملو درباره شرایط فنی استقلال تصریح کرد: این تیم چه در زمان مالکیت توپ و چه در شرایطی که توپ را در اختیار ندارد، برنامه‌های متعددی دارد. فوتبال از لحظات مختلفی تشکیل شده و ما نیز برای تک‌تک شرایط مسابقه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. امیدوارم با انگیزه و تلاش بازیکنان بتوانیم آنچه را در تمرینات دنبال کرده‌ایم، در زمین مسابقه به نمایش بگذاریم.

اخباری درباره آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم تیمش عنوان کرد: متأسفانه ادسون ماردن دروازه‌بان تیم، در دقایق پایانی دیدار مقابل ذوب‌آهن و به دلیل کیفیت چمن ورزشگاه فولادشهر دچار مصدومیت شد و به بازی فردا نمی‌رسد. البته در این پست دروازه‌بان‌های دیگری داریم که آماده حضور در مسابقه هستند. سجاد مشهدی و علی صفری را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عوامل مؤثر بر پیروزی مقابل استقلال و بهبود وضعیت چادرملو در جدول رده‌بندی گفت: وقتی مقابل استقلال و پرسپولیس قرار می‌گیرید، بازیکنان به‌طور طبیعی انگیزه درونی بیشتری دارند؛ هرچند برای من تفاوتی نمی‌کند که مقابل چه تیمی بازی می‌کنیم و البته به بزرگی حریف فردایمان واقف هستم. این مسابقه در خانه ما برگزار می‌شود و برای کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم.

سرمربی چادرملو افزود: باید بر جریان مسابقه مسلط باشیم. به بازیکنان گفته‌ام با قلب‌مان بازی کنیم و با مغزمان مسابقه را کنترل کنیم. باید با همان شخصیتی که طی سه سال گذشته در تیم ساخته‌ایم، بازی را به پایان برسانیم.