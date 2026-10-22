اختتامیه بیست‌ و یکمین جشنواره عروسکی «تهران ـ مبارک» با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای امیدآفرینی و گسترش اجراهای نمایشی در مدارس و استان‌های برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین اختتامیه بیست‌ و یکمین جشنواره عروسکی «تهران ـ مبارک» با حضور جمعی از هنرمندان و مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

پوپک عظیم‌پور، دبیر بیست‌ویکمین جشنواره عروسکی «تهران ـ مبارک»، در ابتدای این مراسم با اشاره به نقش خیال‌انگیز عروسک‌ها در خلق رویا و پرواز خیال، گفت: عروسک‌ها رویا‌های ما را به پرواز درآوردند و خیال و رویا از آن شما باشد.

وی با اشاره به پایان این دوره از جشنواره، از تلاش‌ها و همراهی همکاران و عوامل برگزاری قدردانی کرد.

دبیر بیست‌ و یکمین جشنواره عروسکی «تهران ـ مبارک» همچنین با بیان اینکه جشنواره امسال به‌ صورت رقابتی برگزار نشد، افزود: در این دوره، دیپلم افتخار در بخش‌های مختلف به کارگردانان آثار اهدا می‌شود.

تأکید بر گسترش اجرا‌های عروسکی در مدارس و استان‌ها

مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری در شرایط کنونی گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی در این روز‌ها ضروری است و فرصتی برای امیدآفرینی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای آثار پس از پایان جشنواره افزود: از مدیران می‌خواهم زمینه‌ای فراهم کنند تا آثار، فقط به حضور در جشنواره محدود نشوند و در مدارس و شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور نیز به اجرا درآیند.

شفیعی با اشاره به اهمیت اجرا‌های نمایشی، تمرکز بر گسترش و تداوم اجرا‌ها را ضروری دانست و یادآور شد که در سال‌های گذشته، هنرمندان بسیاری از طریق جشنواره‌های دانشجویی به عرصه هنر معرفی شده‌اند؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به جشنواره‌های هنری را نشان می‌دهد.

تجلیل از بهروز مفید، پیشکسوت هنر عروسکی

در بخش دیگری از مراسم اختتامیه بیست‌ و یکمین جشنواره عروسکی تهران ـ مبارک، از بهروز مفید، پیشکسوت هنر و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه تولید آثار عروسکی تلویزیونی، تجلیل شد.

مفید از سازندگان عروسک‌های مجموعه‌های خاطره‌انگیز «خونه مادربزرگه»، «مدرسه موش‌ها» و «کلاه قرمزی» است که نقش مهمی در ماندگاری هنر عروسکی در خاطره چند نسل از مخاطبان ایرانی داشته‌اند.