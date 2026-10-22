رئیس دانشگاه مستنصریه بغداد، در پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی»، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران و کمیته اربعین برای همکاری در برگزاری این رویداد علمی، بر ضرورت اتحاد مسلمانان در برابر ظلم و استکبار جهانی و حرکت در مسیر مکتب امام حسین(ع) تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، دکتر صفا العیساوی در این همایش با خوشامدگویی به حاضران، از جمهوری اسلامی ایران و کمیته اربعین به‌دلیل همکاری و همراهی با دانشگاه مستنصریه بغداد در برگزاری این رویداد بین‌المللی قدردانی کرد.

وی با اشاره به تقارن برگزاری این همایش با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و آنچه در سخنان خود از شهادت آیت‌الله العظمی سید خامنه‌ای(قدس‌سره) یاد کرد، بر اهمیت توجه به آموزه‌های دینی و سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

رئیس دانشگاه مستنصریه بغداد در ادامه، اتحاد و یکپارچگی مسلمانان در برابر ظلم و استکبار جهانی را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که مسلمانان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، در مسیر و مکتب امام حسین(ع) گام بردارند و از سن

ت پیامبر گرامی اسلام(ص) پیروی کنند.

العیساوی در پایان، از خداوند متعال خواست زمینه وحدت هرچه بیشتر مسلمانان و توفیق حرکت در مسیر تعالیم پیامبر اکرم(ص) و مکتب امام حسین(ع) را فراهم سازد.