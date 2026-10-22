امیر سرتیپ اکرمی‌نیا گفت: آمریکا در حال مذاکره، با سبوعیت تمام در یک لحظه ۱۶۸ کودک و تعدادی ورزشکار را با بمب‌های ممنوعه و ۱۰۴ دریانورد را در یک کشور غریب و یک عروسی را به قتل رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سخنگوی ارتش در صفحه مجازیش نوشت: روبیو درباره ایران میگوید ما با یک کشور روبرو هستیم که به صراحت اعلام می‌کند «ما کشتی‌های تجاری را هدف قرار می‌دهیم ... .» شما چنین رفتاری را از زمان جنگ جهانی دوم ندیده‌اید.

ما هم با کشوری مواجه هستیم که در حال مذاکره، با سبوعیت تمام در یک لحظه ۱۶۸ کودک و تعدادی ورزشکار را با بمب‌های ممنوعه و ۱۰۴ دریانورد را در یک کشور غریب و یک عروسی را در همان کشوری که آنان با آن روبرو بودند، به قتل رساندند.

شما از دوران باستان تاکنون چنین جنایتکارانی دیده‌اید؟