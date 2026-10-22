رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رویداد ملی «ایران جان» را فرصتی برای معرفی عادلانه ظرفیت‌ها، مفاخر و توانمندی‌های استان‌ها دانست.

ایران جان، گامی برای توزیع عادلانه توجه رسانه‌ای به استان‌ها

ایران جان، گامی برای توزیع عادلانه توجه رسانه‌ای به استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رویداد ملی «ایران جان» را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، مفاخر و توانمندی‌های استان‌ها دانست و گفت: این رویداد زمینه دیده‌شدن مناطق مختلف کشور و توزیع عادلانه توجه رسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پیمان جبلی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به برگزاری یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» در این استان، از برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها در قالب برنامه‌های یک‌هفته‌ای شبکه استانی خبر داد و افزود: در رویداد «ایران جان»، شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی متناسب با مأموریت خود، ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان میزبان را به مخاطبان سراسر کشور معرفی می‌کنند.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به سهم ناکافی استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها از توجه رسانه‌ای در سال‌های گذشته، گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف و ایجاد فرصت برابر برای دیده‌شدن آنهاست.

جبلی با بیان اینکه اجرای این رویداد پس از وقفه ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از سر گرفته شده است، افزود: تجربه برگزاری «ایران جان» در استان‌ها می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر شهرستان‌ها در دوره‌های آینده را فراهم کند.

وی همچنین با قدردانی از همراهی مسئولان استان مرکزی، به‌ویژه استاندار، در برگزاری این رویداد، هم‌افزایی میان رسانه ملی و مجموعه مدیریتی استان را در پیشبرد برنامه‌ها مؤثر دانست.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به افزایش استقبال استان‌ها برای میزبانی «ایران جان» گفت: این استقبال نشان‌دهنده توجه بیشتر استان‌ها به ظرفیت‌های این رویداد برای معرفی توانمندی‌های منطقه‌ای است.

جبلی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش تجربه نیرو‌های رسانه ملی در مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی در شرایط دشوار سال‌های اخیر را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها، زمینه ارتقای عملکرد رسانه‌ای و معرفی بهتر ظرفیت‌های کشور فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بر ضرورت تربیت و حفظ نیرو‌های متخصص رسانه‌ای، تقویت ارتباطات بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور تأکید کرد.

آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی هم با اشاره به جایگاه راهبردی رسانه ملی گفت: تربیت و حفظ نیرو‌های کارآزموده و متخصص باید در اولویت برنامه‌های صدا و سیما قرار گیرد.

او با تأکید بر نقش رسانه ملی در عرصه بین‌المللی افزود: تقویت شبکه‌های برون‌مرزی و تبیین واقعیت‌ها برای مقابله با جریان‌های رسانه‌ای دروغ‌پرداز ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای حمایت از تولید داخلی، توسعه صادرات و معرفی توانمندی‌های صنعتی کشور تأکید کرد.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی در ادامه، تدوین دانشنامه‌ای جامع از تحولات و ظرفیت‌های استان‌های کشور پس از انقلاب اسلامی را اقدامی ماندگار دانست.