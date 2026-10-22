چهارمین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با درخشش ورزشکاران ایرانی و کسب ۲۲ مدال رنگارنگ به پایان رسید و کاروان ایران جایگاه خود را در جدول توزیع مدال‌ها بهبود بخشید.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات امروز، نمایندگان کشورمان موفق شدند ۵ مدال طلا، ۹ مدال نقره و ۶ مدال برنز را به نام خود ثبت کنند.

مدال‌آوران روز چهارم ایران:

مدال طلا: سعید افروز، احمد امین‌زاده، هاجر صفرزاده و سینا ضیغمی‌نژاد (۲ مدال)

مدال نقره: شهلا حدیدی، محمدابراهیم پورطلایی، زهرا آقایی، ظفر ذاکر، علی‌اکبر غریب‌شاهی، امیرمحمد بارانی، مهدی صیادی، شاهین ایزدیار (۲ مدال)، نیکو روزبهانی و پرستو حبیبی

مدال برنز: حامد امیری، نسرین شاهی، شاهین ایزدیار، امان‌الله پاپی، حمید اسلامی و لیلا کبگ‌زن

با احتساب این ۲۲ مدال ارزشمند، مجموع مدال‌های کاروان ایران در این دوره از رقابت‌ها به ۱۹ طلا، ۲۹ نقره و ۳۲ برنز رسید و ایران در رتبه ششم جدول کلی ایستاد.