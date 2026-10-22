محسن بختیار در رقابت‌های پاراوزنه‌برداری این دوره از بازی‌ها، با مهار وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی در حرکت دوم خود، در جایگاه سوم دسته ۷۲ کیلوگرم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محسن بختیار در جریان رقابت‌های پاراوزنه‌برداری این دوره از بازی‌ها، با مهار وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی در حرکت دوم خود، در جایگاه سوم دسته ۷۲ کیلوگرم ایستاد و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و در مسابقات پاراتکواندو نیز مهدی پوررهنما دارنده مدال نقره پارالمپیک توکیو با برتری ۲ بر ۱ بر حریف خود از عراق به مدال برنز وزن ۸۰- دست پیدا کرد. او بعد از کسب این مدال با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.