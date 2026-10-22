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بیش از ۵۰درصد از انار تولیدی شهرستان ساوه جنبه صادرات داشته و به یک برند جهانی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: بیش از ۵۰درصد از انار تولیدی شهرستان ساوه جنبهی صادرات دارد.
محمود رضا خلیلی افزود: ثبت انار ساوه به عنوان یک برند جهانی، ضرورت راه اندازی پایانهی صادراتی انار را ضروری میکند.
وی اضافه کرد: صنایع مختلفی در حوزهی انار فعال هستند که حدود ۲۰ درصد از انار ساوه قابلیت فرآوری را دارد.
مسئول جهاد کشاورزی حومهی ساوه نیز گفت: شهرستان ساوه با دارا بودن ۸۵ هزار هکتارباغ، به عنوان بزرگترین شهرستان دارای باغات انار کشور را داراست.
محمد رضا شریعتی افزود: سالانه ۱۲۵ هزار تن انار در شهرستان ساوه تولید میشود.
شهرستان ساوه در جایگاه نخست تولید انار در کشور دارد.