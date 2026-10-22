مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد: از اول آبان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به سهمیه کارت سوخت خودرو‌های شخصی در استان یزد اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، نورالدینی در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد به اجرای طرح جدید مدیریت سوخت از اول آبان اشاره کرد و گفت: در راستای تسهیل سوخت‌گیری، افزایش رضایتمندی شهروندان، کاهش توقف در جایگاه‌های عرضه سوخت و مدیریت عادلانه مصرف بنزین، ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ سوم به کارت سوخت خودرو‌های شخصی اضافه می‌شود.

وی افزود: با اجرای این طرح، سهمیه‌های قبلی خودرو‌های شخصی بدون تغییر باقی می‌ماند؛ به‌طوری‌که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ سه هزار تومان همچنان در کارت سوخت خودرو‌ها محفوظ خواهد بود.

نورالدینی ادامه داد: پس از مصرف سهمیه‌های قبلی، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، هر لیتر ۱۰ هزار تومان، در کارت سوخت خودرو‌های شخصی قابل استفاده خواهد بود.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش نگرانی شهروندان از اتمام سهمیه سوخت و کاهش نیاز به استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با این اقدام، روند سوخت‌گیری تسهیل و میزان معطلی شهروندان در جایگاه‌های عرضه سوخت کمتر می‌شود.