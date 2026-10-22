به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از ورود دستگاه قضایی به موضوع مصدومیت دانش‌آموز دهبکری بر اثر تنبیه بدنی منتسب به معلم خبر داد و گفت: پرونده قضایی در این باره تشکیل شده و موضوع با هدف بررسی ابعاد حادثه، صیانت از حقوق دانش‌آموز و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در حال پیگیری است.

حمید حسنی‌نیا، افزود: در پی انتشار گزارش مربوط به مصدومیت این دانش‌آموز در منطقه دهبکری، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و ابعاد حادثه و مسئولیت‌های قانونی افراد مرتبط، از طریق بررسی مستندات و انجام تحقیقات لازم پیگیری خواهد شد.