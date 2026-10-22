فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اینکه آمریکایی‌های غارتگر و ظالم با آن همه تجهیز و ادعا تو دهنی خورده‌اند از مجاهدت و جانفشانی شهیدان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فرمانده نیروی دریایی سپاه با حضور در منزل شهدایِ جزیره هرمز از پدر و مادرِ شهیدان ِجزیره در جنگ تحمیلیِ سوم یاد کرد و مقام شامخ این شهدا را گرامیداشت.

دریادار عظمایی در این دیدارها با بیان اینکه رزمندگان نیروی دریایی سپاه از هیچ ابرقدرتی هراس ندارند، گفت: اینکه آمریکایی های غارتگر و ظالم با آن همه تجهیز و ادعا تو دهنی خورده اند از مجاهدت و جانفشانی این شهیدان است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین گفت: شهیدان پاسدار و سرفراز، قدرت زرنگاری، عباس اسلامی، عبدالرضا گلزاری و جواد رئوفی مقدم با جانفشانی خود در بستن تنگه هرمز بر روی دشمنان این ملت و نظام، جانشان را سپر دفاع از اسلام و ایران عزیز کردند.