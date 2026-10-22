ساحل خروشان قزل‌اوزن در بخش خورش‌رستم خلخال میزبان سومین جشنواره انار نمهیل شد و این جشن با ترکیبی از فرهنگ، برکت، شادی و استقبال گردشگران، جلوه‌ای چشم‌نواز از هم‌نشینی گردشگری، اقتصاد و آیین‌های اصیل را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل عصر پنجشنبه در حاشیه این جشنواره با اشاره به موقعیت بی‌نظیر بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال اظهار کرد: این خطه سرسبز در جنوب استان، گنجینه‌ای از موهبت‌های کشاورزی، جاذبه‌های گردشگری و هنر‌های دستی است و برپایی سومین سال‌پیاپی جشنواره انار، گامی استوار در مسیر معرفی این ظرفیت‌های بی‌بدیل و شکوفایی اقتصادی منطقه است.

جلیل جباری با تأکید بر هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای رونق معیشت اهالی افزود: تلاش می‌کنیم با پیوند زدن جاذبه‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی، چرخه اقتصاد محلی را شتاب بخشیده و به توسعه پایدار استان یاری رسانیم.

وی چنین رویداد‌هایی را فراتر از آیین محلی دانست و تصریح کرد: هدف ما در کنار ایجاد نشاط اجتماعی و جذب گردشگر، پاسداشت اصالت‌های فرهنگی، انتقال میراث نیاکان به نسل‌های آینده، احیای سنت‌های دیرینه و تقویت همبستگی ملی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به تعامل سازنده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با فرمانداری خلخال در راستای حل چالش‌های حوزه گردشگری، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد با سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق مستعد جنوب استان، از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند.

جباری همچنین درخشش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در کسب رتبه نخست روابط عمومی‌های کشور و جایگاه اول تبلیغات و بازاریابی گردشگری خارجی را گواهی بر همت همکاران در انعکاس گنج‌های پنهان گردشگری اردبیل برشمرد.

جشنواره انار نمهیل خلخال با غرفه‌های رنگارنگ از محصولات باغی، صنایع‌دستی اصیل و غذا‌های محلی، میزبان دل‌هایی بود که برای تماشای ظرفیت‌های ناب جنوب اردبیل به این خطه سفر کرده بودند.