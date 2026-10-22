سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت:تیم چادرملو دونده و پرتلاش است، اما دنبال پیروزی در این بازی هستیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری‌زاده که به دلیل پرواز تیمش قادر به شرکت در نشست خبری نبود، با انتشار ویدیویی درباره شرایط تیمش پیش از بازی با چادرملو در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: امیدوارم مسابقه فردا بازی خوبی باشد و هواداران هر ۲ تیم و بینندگان عزیز بتوانند از تماشای آن لذت ببرند. بازیکنان ما انگیزه لازم را برای این دیدار دارند.

سرمربی استقلال ادامه داد: می‌دانیم چادرملو تیمی قابل احترام، دونده و پرتلاش است. خوشبختانه شرایط تیم ما نیز از نظر فنی و روحی بسیار خوب است و بازیکنان با آمادگی مناسب وارد این مسابقه می‌شوند.

سرمربی استقلال گفت: با احترام به تیم حریف، برای پیروزی بازی می‌کنیم. می‌دانیم برای بردن در زمین چادرملو باید توان بیشتری بگذاریم و تلاش زیادی داشته باشیم.

بختیاری‌زاده عنوان کرد: هر کار اصولی که برای رسیدن به پیروزی لازم باشد انجام می‌دهیم و امیدوارم بتوانیم با کسب نتیجه مطلوب، هواداران استقلال را خوشحال کنیم.