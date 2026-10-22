در ۱۶ زیربخش مختلف کشاورزی؛
معرفی ۶۲ کشاورز نمونه در استان مرکزی
معاون سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی از معرفی ۶۲ کشاورز نمونه استان مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سازمان تحقیقات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از شناسایی و معرفی ۶۲ کشاورز نمونه استان مرکزی در ۱۶ زیربخش مختلف کشاورزی خبر داد.
ابوالفضل فرجی گفت: شناسایی و معرفی تولیدکنندگان برتر از مهمترین برنامههای وزارت جهاد کشاورزی است که با هدف معرفی الگوهای موفق، انتقال تجربیات و ارتقای عملکرد سایر کشاورزان هر سال اجرا میشود.
او افزود: فرایند انتخاب کشاورزان نمونه از سال ۱۳۶۴ آغاز شده و امسال چهلمین سال اجرای این برنامه است.
فرجی با اشاره به انتخاب ۶۲ کشاورز نمونه در استان مرکزی ابراز داشت: این تولیدکنندگان در ۱۶ زیربخش مختلف از جمله زراعت، باغبانی، شیلات و سایر حوزههای کشاورزی فعالیت دارند که پس از ثبتنام در سامانه و طی فرایند چندماهه بررسی و ارزیابی، بهعنوان تولیدکنندگان برتر استان انتخاب شدند.