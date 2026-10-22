به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سازمان تحقیقات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از شناسایی و معرفی ۶۲ کشاورز نمونه استان مرکزی در ۱۶ زیربخش مختلف کشاورزی خبر داد.

ابوالفضل فرجی گفت: شناسایی و معرفی تولیدکنندگان برتر از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که با هدف معرفی الگو‌های موفق، انتقال تجربیات و ارتقای عملکرد سایر کشاورزان هر سال اجرا می‌شود.

او افزود: فرایند انتخاب کشاورزان نمونه از سال ۱۳۶۴ آغاز شده و امسال چهلمین سال اجرای این برنامه است.

فرجی با اشاره به انتخاب ۶۲ کشاورز نمونه در استان مرکزی ابراز داشت: این تولیدکنندگان در ۱۶ زیربخش مختلف از جمله زراعت، باغبانی، شیلات و سایر حوزه‌های کشاورزی فعالیت دارند که پس از ثبت‌نام در سامانه و طی فرایند چندماهه بررسی و ارزیابی، به‌عنوان تولیدکنندگان برتر استان انتخاب شدند.