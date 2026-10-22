به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان خلیل آباد گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت مزارع و باغات در حاشیه شهر خلیل آباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار مامورین تجسس کلانتری۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ محمد تقی قربانی افزود: ماموران تجسس کلانتری ۱۱ با یک سری تحقیقات میدانی متهم را که فردی سابق دار است را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به ۵ فقره سرقت محصولات کشاورزی در شهرستان اعتراف کرد.

وی ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.