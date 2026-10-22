به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کیامهر گفت: این رقابت‌ها در ۲ رده سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال و ویژه خواهران و برادران عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در رشته‌های حفظ قرآن کریم، قرائت، اذان، ترجمه‌خوانی و دعاخوانی با محوریت آیات قرآن و دعا‌های مفاتیح‌الجنان برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال این دوره از مسابقات به‌صورت تیمی برگزار شد و ۴۲ تیم از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در مرحله شهرستانی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت چهار تیم به مرحله استانی راه یافتند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کردستان: ادامه داد: برگزیدگان این دوره پس از پایان رقابت‌ها، به مرحله کشوری که در استان همدان برگزار خواهد شد، راه می‌یابند.

مسابقات قرآنی "مدهامتان" از برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور است که با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی، تقویت انس با قرآن کریم و توسعه فعالیت‌های دینی و فرهنگی در میان اعضای کانون‌ها برگزار می‌شود.