تلاقی تاریخ و طبیعت در خمین، ظرفیت توسعه، گردشگری، صنعت و راه‌های مواصلاتی را فراهم کرده است.

خمین و ظرفیت‌های توسعه، صنعت، گردشگری و راه‌های مواصلاتی

خمین و ظرفیت‌های توسعه، صنعت، گردشگری و راه‌های مواصلاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار خمین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و اقتصادی این شهرستان گفت: خمین با برخورداری از جاذبه‌هایی همچون بیت تاریخی امام خمینی (ره)، سنگ‌نگاره‌های تیمره و کوه بوجه، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد.

وحید براتی‌زاده افزود: بیت تاریخی امام خمینی (ره) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان، جایگاه ویژه‌ای در معرفی خمین دارد و سنگ‌نگاره‌های تیمره نیز بخشی از پیشینه تاریخی و تمدنی این منطقه را روایت می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی خمین، کوه بوجه را از دیگر جاذبه‌های شاخص شهرستان عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

فرماندار خمین همچنین ارتقای راه‌های مواصلاتی را یکی از الزامات توسعه شهرستان دانست و گفت: اجرای طرح‌های بهسازی و روکش آسفالت و ارتقای محور‌های ارتباطی، با هدف افزایش ایمنی تردد و تسهیل ارتباطات در حال پیگیری است.

براتی‌زاده ادامه داد: توسعه راه‌ها در کنار ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، می‌تواند زمینه رونق تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را در شهرستان فراهم کند.

وی تأکید کرد: خمین مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و اقتصادی را در اختیار دارد و تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری، مسیر بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها را هموار خواهد کرد.

فرماندار خمین: خمین، از دل تاریخ تا مسیر توسعه؛ شهرستانی که ظرفیت‌های آن از گردشگری و طبیعت تا صنعت، کشاورزی و زیرساخت‌های ارتباطی امتداد یافته است.