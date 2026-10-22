به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ محمد امینی، از مسئولان برگزاری این مسابقات، گفت: این رقابت‌ها در دو مرحله برگزار شد که در مرحله نخست، ۴۰ تیم در هشت منطقه کشور رقابت کردند و ۱۶ تیم برتر به مرحله نهایی راه یافتند که ارتقای روحیه کارکنان، تقویت توان جسمانی، افزایش هماهنگی برای انجام مأموریت‌ها و شناسایی استعداد‌های برتر از اهداف این مسابقات بود.

وی با تأکید بر گرامیداشت یاد شهدا افزود: ورزش‌های گروهی به تقویت روحیه همکاری، مسئولیت‌پذیری و هماهنگی کارکنان کمک می‌کند و زمینه ارتقای عملکرد آنان در مأموریت‌های جمعی را فراهم می‌سازد.

سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم، نیز در مراسم اختتامیه با اشاره به اهمیت استمرار برنامه‌های ورزشی و آموزشی در یگان‌های ویژه، این فعالیت‌ها را در افزایش آمادگی نیرو‌ها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی مؤثر دانست و یاد و خاطره شهید محمد قاسمی را که در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم به شهادت رسید، گرامی داشت.