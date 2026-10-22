با حضور ۱۶ تیم برگزار شد؛
قهرمانی تیم فوتسال یگان ویژه قم در مسابقات سراسری فراجا
تیم فوتسال یگان ویژه استان قم در مسابقات سراسری کارکنان یگانهای ویژه فراجا با حضور ۱۶ تیم برتر کشور، به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
سرهنگ محمد امینی، از مسئولان برگزاری این مسابقات، گفت: این رقابتها در دو مرحله برگزار شد که در مرحله نخست، ۴۰ تیم در هشت منطقه کشور رقابت کردند و ۱۶ تیم برتر به مرحله نهایی راه یافتند که ارتقای روحیه کارکنان، تقویت توان جسمانی، افزایش هماهنگی برای انجام مأموریتها و شناسایی استعدادهای برتر از اهداف این مسابقات بود.
وی با تأکید بر گرامیداشت یاد شهدا افزود: ورزشهای گروهی به تقویت روحیه همکاری، مسئولیتپذیری و هماهنگی کارکنان کمک میکند و زمینه ارتقای عملکرد آنان در مأموریتهای جمعی را فراهم میسازد.
سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم، نیز در مراسم اختتامیه با اشاره به اهمیت استمرار برنامههای ورزشی و آموزشی در یگانهای ویژه، این فعالیتها را در افزایش آمادگی نیروها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی مؤثر دانست و یاد و خاطره شهید محمد قاسمی را که در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم به شهادت رسید، گرامی داشت.