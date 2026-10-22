مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد بر ضرورت تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی و بنگاه‌های صنعتی برای توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صادقیان در گفت و گو با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به زمینه‌های مختلف همکاری در بخش صنعت گفت: حوزه‌هایی همچون معدن، ماشین‌سازی، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک دارند.

وی افزود: استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری‌های صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش معدن می‌تواند به ارتقای همکاری‌های اقتصادی و صنعتی میان دو استان کمک کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، اظهار داشت: توسعه این بخش در کنار همکاری در زمینه شهر هوشمند و انتقال فناوری به صنایع، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های جدید اقتصادی باشد.

صادقیان با تأکید بر اهمیت تعامل میان فعالان اقتصادی و بنگاه‌های صنعتی خاطرنشان کرد: وجود زمینه‌های مشترک و ظرفیت‌های متنوع در دو استان یزد و مرکزی، فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی، گسترش همکاری‌های صنعتی و بهره‌گیری متقابل از توانمندی‌های موجود فراهم کرده است.