مدیریت بحران استان کرمان درباره احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها، در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان هشدار داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان تا سه‌شنبه هفته آینده ،درباره وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای، بارش احتمالی تگرگ و جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داد.

بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، از امروز اول آبان تا سه‌شنبه پنجم آبان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهند بود.

بر اساس این هشدار، بارش‌ها جمعه و یکشنبه شدت بیشتری دارد و احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق تحت تأثیر سامانه وجود دارد.

وزش باد و گردوخاک نیز از دیگر مخاطرات است که باعث کاهش موقت دید افقی و کیفیت هوا شود و همچنین احتمال برخورد صاعقه و وارد آمدن خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی وجود دارد.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان خواست از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در این مدت از فعالیت‌های کوه‌نوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و بستر رودخانه‌ها بپرهیزند.

همچنین به شهروندان توصیه شده در سفر‌های عصرگاهی احتیاط و از توقف در اطراف درختان فرسوده و سازه‌های سبک خودداری کنند.