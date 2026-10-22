سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای ۶۸ طرح فعال در حوزه‌های راهداری، ایمنی، نگهداری راه‌ها، ابنیه فنی، راه‌های روستایی و توسعه زیرساخت‌های پشتیبان در نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: اولویت اجرای این طرح ها با توجه به گستردگی شبکه راه‌های خراسان جنوبی و نقش استان در ارتباطات جاده‌ای شرق کشور، حفظ و ارتقای کیفیت شبکه راه‌ ها، افزایش ایمنی تردد، رفع نقاط پرحادثه و توسعه دسترسی روستاها است.

ذاکر افزود: اکنون ۶۸ طرح در بخش‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فعال است که ۴۰ طرح در حوزه راهداری و محورهای مواصلاتی، ۱۷ طرح در حوزه احداث و بهسازی راه‌های روستایی و ۱۱ طرح نیز در بخش فنی و زیرساختی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرح های فعال استان به نگهداری و ایمن‌ سازی محورهای مواصلاتی اختصاص دارد، گفت: از مجموع ۴۰ طرح حوزه راهداری، ۶ طرح در بخش ایمنی و روشنایی، ۱۲ طرح در حوزه نگهداری راه‌ها و ۲۲ طرح در بخش ابنیه فنی و رفع نقاط پرحادثه در حال اجرا است.

ذاکر اجرای روشنایی محور بیرجند ـ خوسف، روشنایی نقاط پرتصادف استان، روشنایی ورودی محور طبس ـ یزد و سرویس و نگهداری روشنایی نقطه‌ای تقاطع‌های پرتصادف را از جمله طرح‌های فعال در حوزه ایمنی و روشنایی عنوان کرد که با هدف افزایش دید رانندگان و کاهش مخاطرات تردد در محدوده‌های حساس اجرا می‌شود.

وی با اشاره به طرح های نگهداری راه‌ها نیز افزود: روکش و بهسازی آسفالت محور سربیشه ـ نهبندان ـ زاهدان، محور خوسف ـ خور، بیرجند ـ اسدیه ـ گزیک ـ میل ۷۳، فردوس ـ دیهوک، کمربندی قاین، کمربندی بیرجند و محور قاین ـ خواف از جمله طرح‌های مهم در دست اجراست.

ذاکر با اشاره به اختصاص ۲۲ طرح به حوزه ابنیه فنی و رفع نقاط پرحادثه افزود: اصلاح و ایمن‌سازی تقاطع غیرهمسطح پرحادثه بجد، ایمن‌سازی تقاطع مجتمع خدماتی رفاهی خاطره، تکمیل عملیات اصلاح نقطه پرحادثه خوانشرف در محور نهبندان ـ زابل و اصلاح قوس کیلومتر ۶۸ محور بیرجند ـ قهستان موسوم به «پیچ وک» از جمله طرح شاخص این بخش است.

به گفته وی در حوزه توسعه راه های روستایی ۱۷ طرح احداث و بهسازی راه‌های روستایی در شهرستان‌های مختلف استان فعال است که مجموع این طرح ها به طول حدود ۱۱۴.۵ کیلومتر است.

ذاکر افزود: این طرح ها در شهرستان‌های بیرجند، خوسف، درمیان، نهبندان، بشرویه، زیرکوه، سربیشه و عشق‌آباد در حال اجرا است.

وی از احداث و بهسازی راه روستایی بهشت‌آباد ـ جوزردان و تکمیل محور فردوس ـ چاهنو ـ نگینان در بشرویه، احداث راه نارمنج ـ منجگان و تکمیل آنتنی‌های گیوک و زیراچ ـ محمدسلطان در بیرجند، تکمیل راه روبیات ـ عیلکی و بهسازی مسیرهای خوسف ـ ماژان ـ قلعه‌زری، آسفالت راه روستایی محمدیه و مهدی‌آباد و احداث مسیر دونخی ـ کلاته‌نظر در درمیان به عنوان بخشی از طرح های فعال این حوزه نام برد.