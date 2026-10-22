به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در مراسم افتتاح فرماندهی انتظامی جنوب استان در جیرفت راه‌اندازی فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان را تصمیمی انقلابی، عاقلانه و برخاسته از ضرورت دانست که بستر توسعه و ارتقاء امنیت منطقه را فراهم می‌کند.

سردار قاسم رضایی با یاد کردن از شهید باقری و سفر وی به استان کرمان افزود: وقتی پیشنهاد راه‌اندازی این فرماندهی مطرح شد، مورد تأییدوی قرار گرفت و ضرورت این کار احساس می‌شد. این تصمیم عاقلانه‌ای بود و سایر بخش‌های کشور نیز در این مسیر مدیریت و کمک کردند.

جانشین فراجا با قدر دانی از حضور خانواده معظم شهدا و سران طوایف در مراسم، گفت: شما سرمایه‌های این کشور هستید و با حمایت و استقبال خود، مسیر را برای سایر سازمان‌ها باز کردیدوجنوب کرمان دارای معادن، کشاورزی و بالاتر از همه نیروی کار انقلابی است و اقدام انتظامی بستری برای بهره‌برداری از همین ظرفیت‌هاست.

طی حکمی از طرف سردار رادان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، مهدی پور امینیایی به عنوان فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان به مدت سه سال معرفی شده است.

استاندار کرمان هم در این مراسم با اشاره به نقش تأثیر گذار استقرار فرماندهی انتظامی مستقل در جنوب کرمان گفت: استقرار انتظامی کمک زیادی به رشد سرمایه گذاری خواهد کرد.

آقای طالبی افزود: برای راه اندازی ستاد فرماندهی انتظامی جنوب استان ۹۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تصمیم سردار رادان در ایجاد فرماندهی انتظامی جنوب استان یک تصمیم مهم بود که برکات این تصمیم در امنیت منطقه و کشور خود را نشان خواهد داد. دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار اختصاص اعتبار برای کمک به فعالیت‌های امنیتی ستاد فرماندهی انتظامی جنوب استان شد.

منصور شکرالهی نماینده مردم شش شهرستان جنوبی استان هم سران طوایف را از مولفه‌های مهم در تامین امنیت در جنوب استان دانست و گفت:با استقرار فرماندهی انتظامی مستقل در جنوب کرمان این منطقه در تمامی حوزه‌ها شاهد رشد و توسعه خواهد بود.

در حکم سردار رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، مهدی پور امینیایی به عنوان فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان به مدت سه سال معرفی شد.