سومین دوره مسابقات آزاد کشوری تیراندازی با حضور حدود ۲۳۰ ورزشکار در دو رشته تفنگ و تپانچه و به میزبانی استان قم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای یاسر خلیل‌نژادی، ناظر فدراسیون تیراندازی، با اشاره به برگزاری رقابت‌های تیراندازی با حضور ۲۳۰ ورزشکار در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در قم گفت: مسابقات بخش بانوان هفته گذشته برگزار شد و رقابت‌های آقایان نیز از دیروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.

وی افزود: یکی از سیاست‌های فدراسیون تیراندازی، شناسایی استعداد‌های برتر از طریق مسابقات آزاد کشوری و دعوت از ورزشکاران برتر به اردو‌های آمادگی تیم ملی است تا توانمندی‌های آنان ارزیابی شود.

ناظر فدراسیون تیراندازی همچنین از اعزام تیم ملی ایران به رقابت‌های دوحه قطر در هشتم آبان خبر داد و گفت: این مسابقات نخستین مرحله از رقابت‌های کسب سهمیه المپیک است که تیم ملی ایران با تعداد محدودی از ورزشکاران در رشته‌های اهداف پروازی، تفنگ و تپانچه در آن شرکت می‌کند.

خلیل‌نژادی با اشاره به اهمیت رکورد‌های ثبت‌شده در این مسابقات اظهار کرد: عملکرد ورزشکاران و رکورد‌های آنان در روند شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در اردو‌های تیم ملی و رقابت‌های پیش رو مؤثر خواهد بود.