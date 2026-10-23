به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در مرحله نهایی ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به مصاف حریفانش رفتند و این‌بار هم سینا ضیغمی‌نژاد به نشان طلا رسید.

در این رقابت سینا ضیغمی‌نژاد با زمان ۲۵.۸۲ صاحب طلا و نقره گرفتند.

‎شناگران کشورمان در این رقابت با شناگران کشور‌های تایلند، ژاپن، قزاقستان، کامبوج و هند رقابت کردند.

همچنین سینا ضیغمی‌نژاد نمایندگان کشورمان در فینال رشته ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۹ به مصاف حریفانش رفت و با زمان ۱.۰۹.۴۷ به مدال طلا رسید و

این شناگر کرمانی تیم کشورمان با رقبای خود از کشور‌های اندونزی، ژاپن، هند، قزاقستان و فلیپین رقابت کرد.