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شناگر کرمانی تیم کشورمان در مرحله نهایی ۵۰ متر آزاد مردان بازیهای پاراآسیایی ناگویا نشان طلا را به دست آورد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در مرحله نهایی ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به مصاف حریفانش رفتند و اینبار هم سینا ضیغمینژاد به نشان طلا رسید.
در این رقابت سینا ضیغمینژاد با زمان ۲۵.۸۲ صاحب طلا و نقره گرفتند.
شناگران کشورمان در این رقابت با شناگران کشورهای تایلند، ژاپن، قزاقستان، کامبوج و هند رقابت کردند.
همچنین سینا ضیغمینژاد نمایندگان کشورمان در فینال رشته ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۹ به مصاف حریفانش رفت و با زمان ۱.۰۹.۴۷ به مدال طلا رسید و
این شناگر کرمانی تیم کشورمان با رقبای خود از کشورهای اندونزی، ژاپن، هند، قزاقستان و فلیپین رقابت کرد.