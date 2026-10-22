به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش صالح‌آباد در آئین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای روستای حاجی‌آباد گفت: عدالت ورزشی باید از مدارس روستایی آغاز شود و تأکید ما بر شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مدارس روستایی است.

مصطفی هدایتی‌نیا افزود: ورزش مکمل فرایند آموزش و عاملی مؤثر در ارتقای سلامت جسمی، افزایش نشاط و پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این المپیاد اظهار کرد: اجرای این برنامه با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی و ایجاد نشاط و تحرک در میان دانش‌آموزان انجام شده است و در کنار آموزش علوم، تربیت دانش‌آموزانی برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و سلامت جسمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر شعار تحصیل، تهذیب، ورزش چنین بیان کرد: ورزش نباید صرفاً به یک ساعت کلاس درسی محدود شود، بلکه باید به‌عنوان مکمل فرایند تحصیل و ابزاری برای افزایش شادابی و نشاط در محیط مدرسه مورد توجه قرار گیرد.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش صالح‌آباد، توسعه عدالت در برخورداری از امکانات ورزشی را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با جذب اعتبارات از اداره کل آموزش و پرورش، زمینه تأمین امکانات ورزشی استاندارد در روستاها، از جمله احداث زمین چمن مصنوعی و تجهیز فضاهای باز مدارس روستایی را فراهم کنیم تا استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان این مناطق فرصت شکوفایی داشته باشند.

در جریان این المپیاد، دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های نمایشی و شرکت در رشته‌هایی همچون طناب‌زنی، والیبال، هفت‌سنگ، چوب‌کشی و دال‌پلان، فضایی پرنشاط و پویا در مدرسه ایجاد کردند.