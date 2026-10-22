به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) با برگزاری یک دیدار در زرند استان کرمان آغاز شد.

در نخستین دیدار این هفته، تیم میدکوفرآور زرند از نام‌آوران مشهد میزبانی کرد و در پایان موفق شد به نخستین پیروزی خود در این فصل از رقابت‌ها دست یابد.

در این دیدار، دو تیم در نیمه نخست رقابتی نزدیک و پایاپای داشتند. در نیمه دوم، میدکوفرآور زرند با بهره‌گیری از حمایت هواداران خود و درخشش فواد فرهادی در درون دروازه، عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت و در نهایت توانست به برتری ۲۱-۱۹ برسد و دو امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کند.

نناد کلاییچ، سرمربی کروات تیم ملی هندبال مردان ایران نیز این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

با این نتیجه، میدکوفرآور زرند نخستین پیروزی خود در سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان را جشن گرفت.

ادامه رقابت‌های هفته دوم فردا (جمعه یک آبان) با برگزاری پنج دیدار از ساعت ۱۶:۰۰ خواهد شد.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

مس کرمان – استقلال کازرون

نفت و گاز گچساران – سپاهان نوین اصفهان

نفت امیدیه – نیروی زمینی ارتش

مقاومت شهرداری تبریز – پرواز هوانیروز

فولاد مبارکه سپاهان – هپکو اراک