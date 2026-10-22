هواداران یزدی با حضور منظم و پرشور خود در بازی تیم فوتبال چادرملوی اردکان و استقلال تهران که فردا در یزد برگزار می شود، فرهنگ اصیل یزدی را نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد از هواداران خواست برای تسهیل ورود به ورزشگاه، از همراه داشتن وسایل ممنوعه و اشیای نوک‌تیز خودداری کنند و با تشویق تیم، بار دیگر فرهنگ اصیل هواداری یزدی‌ها را به نمایش بگذارند.

هاشمی با اشاره به ضرورت رعایت مقررات ورود به ورزشگاه گفت: با توجه به اینکه امکان نگهداری امانات در محل وجود ندارد، تماشاگران از آوردن وسایل ممنوعه، اشیای نوک‌تیز و هرگونه وسیله‌ای که ورود آن به ورزشگاه مجاز نیست، خودداری کنند.

وی افزود: همراه نداشتن این وسایل به تسهیل روند بازرسی و ورود سریع‌تر تماشاگران کمک می‌کند تا هواداران بدون معطلی در ورزشگاه حاضر شوند و بازی را از دست ندهند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین از هواداران خواست با حضور پرشور و تشویق تیم، همانند دیدار‌های گذشته، به‌ویژه بازی مقابل خیبر، فرهنگ اصیل و رفتار شایسته هواداری یزدی‌ها را به نمایش بگذارند.

هاشمی ابراز امیدواری کرد دیدار پیش‌رو با ارائه یک بازی خوب و کسب پیروزی همراه باشد.