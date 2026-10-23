جانباز سرافراز دفاع مقدس، سرهنگ تمام علیرضا هوشیار، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات شیمیایی دوران جنگ تحمیلی، به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مطهر شهید علیرضا هوشیار جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس بر دستان مردم شهیدپرور پاسارگاد از مقابل سپاه به سمت گلزار شهدا تشییع و در حرم مطهر امامزاده حسین (ع) سعادت‌شهر، در جوار همرزمان شهیدش، به خاک سپرده شد.

این جانباز پرافتخار در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۶، در جریان عملیات نصر ۸ در منطقه عملیاتی ماووت، واقع در استان سلیمانیه عراق، بر اثر حملات شیمیایی دشمن مجروح شد و از ناحیه پای چپ نیز آسیب دید.

از این شهید والامقام دو فرزند دوقلوی ۱۲ ساله، یک پسر و یک دختر، به یادگار مانده است.