پیشگیری از بحران، ارتقای ایمنی شهروندان و هم‌افزایی میان مدیریت شهری از اهداف همایش تخصصی HSE، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به میزبانی اراک است.

اراک، میزبان همایش تخصصی HSE، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اراک، میزبان همایش تخصصی HSE، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهردار اراک از برگزاری همایش مسئولان ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) کلان‌شهر‌های کشور در اراک خبر داد و گفت: پیشگیری از بحران، ارتقای ایمنی شهروندان و هم‌افزایی میان مدیریت شهری از اهداف این رویداد است.

علیرضا محمودی با اشاره به برگزاری این همایش هم‌زمان با هفته اراک افزود: این رویداد با حضور و با هدف تبادل تجربیات، هم‌اندیشی و هماهنگی بیشتر در حوزه ایمنی، بهداشت و پدافند غیرعامل برگزار شده است.

او ابراز داشت: شهر‌ها کارگاه‌های بزرگی هستند که فعالیت‌های عمرانی، خدماتی و روزمره متعددی در آنها انجام می‌شود از این‌رو رعایت اصول ایمنی بهداشت و پدافند غیرعامل برای پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان شهروندان ضروری است.

شهردار اراک با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع بحران گفت: مدیریت مؤثر بحران نیازمند هماهنگی مستمر، یکپارچگی در ارائه خدمات و همکاری میان مجموعه‌های مسئول است.