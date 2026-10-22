مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم، از گسترش سطح زیر کشت محصول استراتژیک کلزا در استان خبر داد. وی گفت در سال جاری، بالغ بر ۲ هزار هکتار از اراضی استان قم به زیر کشت این محصول پاییزه رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای مجید حمیدی، معاون بهبود تولیدان گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به کشت کلزا در سطح مزارع استان گفت: توزیع جغرافیایی این کشت به گونه‌ای است که ۷۰ درصد از کل سطح زیر کشت در شهرستان جعفرآباد و ۳۰ درصد باقی‌مانده در شهرستان قم متمرکز شده است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان استان از ابتدای مهر عملیات کاشت را آغاز کرده‌اند، پیش‌بینی کرد که مجموع برداشت این محصول در سطح استان به حدود ۴ هزار تن برسد.

آقای حمیدی با تأکید بر اهمیت خودکفایی، خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت کشت امسال، استفاده از بذر‌های بومی و تولید دانش‌بنیان است که با تلاش متخصصان توانمند استان قم فراهم شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت استراتژیک این محصول و در عین حال ضرورت مدیریت منابع آبی، تمامی کشت‌ها در استان بر اساس برنامه الگوی کشت صورت می‌گیرد تا علاوه بر حفظ الگوی مصرف آب، محصول با کمترین کمیت در بالاترین سطح کیفی تولید شود.