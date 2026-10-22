به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بم اعلام کرد: در پی آتش سوزی خودروی سواری حامل بنزین قاچاق در محور ابارق - سروستان ، پایگاه امداد و نجات جاده‌ای ابارق (شعبه بم) با امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

محسن توحیدی، افزود:متأسفانه در این سانحه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان باختند و نیرو‌های امدادی در عملیاتی دشوار اقدام به رهاسازی یکی از جانباختگان از بین آهن‌پاره‌های خودرو کردند.