اختتامیه سومین رویداد پارلمان دانشجویی کمیسیون ویژه با موضوع مقابله با تحریم و محاصره در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با راه‌اندازی کمیسیون ویژه پرلمان دانشجویی در دانشگاه اصفهان، بررسی میدانی چالش‌های تحریم و مدیریت مسائل کشور برای نخستین‌بار به دانشجویان خارج از پایتخت واگذار شده است.

مهدی طغیانی رئیس اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان و نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:کمیسیون ویژه پارلمان دانشجویی علاوه بر توانمندسازی دانشجویان، امکان نقش‌آفرینی بیشتر آنها در فرایند‌های سیاست‌گذاری کشور، به‌ویژه قانون‌گذاری، و مشارکت در حل مسائل کشور را فراهم می‌کند.

هدف از این رویداد تربیت جوانان مستعد برای ورود به عرضه حکمرانی و سیاستگذاری است.