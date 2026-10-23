مسابقات میدان‌یار با حضور جمعیتی از جان‌فدایان و فعالان مردمی، در شهرستان فسا استان فارس با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت مهارت‌های تیمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سجاد راحت‌طلب فرمانده سپاه شهرستان فسا گفت: در این رویداد بزرگ که با هدف تحکیم همبستگی ملی و ارتقای آمادگی عمومی سازماندهی شده بود، هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده در قالب ۳۰۹ تیم به رقابت پرداختند.

سرهنگ سجاد راحت‌طلب، در تبیین اهداف این مسابقات، مشارکت گسترده مردم را نقطه قوت این رویداد دانست و افزود: مسابقه‌ی میدان‌یار با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارت‌های مردمی و تحکیم همبستگی ملی برگزار شد.

وی با اشاره به تنوع بخش‌های مسابقات، گفت شرکت‌کنندگان در چهار حوزه اصلی شامل: دانش و مهارت نظامی، امدادرسانی، روایت میدان و فعالیت‌های فرهنگی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فسا نیز با تمجید از حضور پرشور مردم، اظهار داشت: این رویداد، تجمعات شبانه‌ی مردم فسا را با شور و نشاطی متفاوت همراه کرد که نشان از پیوند عمیق مردم و ارزش‌های دفاعی دارد.

تیم‌های برتر این مرحله از مسابقات، نماینده شهرستان فسا در مرحله استانی خواهند بود.