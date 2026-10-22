به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اشکان هاشمی، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم بوکس جوانان ایران، در مسابقات جهانی در بودوا (مونته‌نگرو)، امروز در مرحله یک هشتم نهایی مقابل نماینده ونزوئلا شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند. هاشمی در دو دیدار قبلی خود، مقابل بوکسور‌هایی از صربستان و جمهوری چک پیروز شده بود.

همچنین محمد صالح مصباحی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم ایران دوم آبان در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف بوکسوری از اسلواکی می‌رود.

هدایت تیم جوانان ایران برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربی در این تیم حضور دارند.

مسابقات بوکس جوانان قهرمانی جهان از ۲۴ مهر با حضور بیش از پانصد بوکسور از ۶۹ کشور در شهر بودوا، مونته‌نگرو آغاز شده است.