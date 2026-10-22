دبیرکل سازمان ملل با هشدار درباره پیامد‌های اقتصادی جنگ در مناطق مختلف جهان و اعلام اینکه فردا به مصر سفر خواهد کرد، گفت: جنگ و درگیری باید در همه جا متوقف شود، ما باید جلوی گسترش جنگ را بگیریم، از غیرنظامیان محافظت کنیم و فضای سیاسی لازم برای دیپلماسی و صلح را فراهم آوریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گوترش روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: در اروپا و مناطق بسیار دورتر از آن، شمار زیادی از مردم به دلیل نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمده‌اند.

وی اضافه کرد: در بخش بزرگی از کشور‌های در حال توسعه، مردم عادی زیر فشار‌های سنگین اقتصادی قرار گرفته‌اند. در همه‌جا، فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و دیگر نیاز‌های اساسی زندگی رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه نرخ بهره برای مردم و کشور‌ها افزایش یافته است، ادامه داد: برای جوانان نیز، امید به داشتن آینده‌ای بهتر، بیش از پیش از دسترس خارج می‌شود. خشونت و ویرانی‌هایی که در خیابان‌ها شاهد آن بوده‌ایم، غیرقابل قبول است؛ و کسانی که مرتکب اقدامات مجرمانه شده‌اند، باید پاسخگو باشند.

دبیرکل سازمان ملل گفت: در عین حال، نباید اجازه دهیم خشونت غیرقابل‌تحمل، نارضایتی‌های برحق و کاملا واقعی بسیاری از معترضان مسالمت‌جو را تحت‌الشعاع قرار دهد. ما باید ارتباط میان این مسائل را دریابیم و بهتر درک کنیم که این نارضایتی‌های واقعی، که به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز بیان می‌شوند، تا چه اندازه با آشفتگی و ناآرامی گسترده‌تر در جهان ما پیوند دارند.

شاهد نوعی «ال نینو» در زمینه جنگ و درگیری‌ها هستیم

وی تصریح کرد: امروزه، درگیری‌ها تنها شدت نمی‌گیرند، بلکه دامنه آنها نیز گسترش می‌یابد. در زمینه تغییرات اقلیمی، پدیده «ال‌نینو» را می‌شناسیم؛ پدیده‌ای که در بخشی از کره زمین اختلال ایجاد می‌کند، الگو‌های آب‌وهوایی را برهم می‌زند و زندگی مردم را در هزاران کیلومتر دورتر دستخوش تغییر می‌کند.

گوترش تاکید کرد: اکنون ما شاهد نوعی «ال‌نینو» در عرصه جنگ هستیم. درگیری، به درگیری‌های دیگر دامن می‌زند. از غرب آسیا گرفته تا اوکراین و سودان، شاهد آن هستیم که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی عمدا در معرض آتش حملات قرار می‌گیرند.

وی گفت: به نظر می‌رسد دیگر هیچ چیزی از حملات در امان نیست. خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌های برق و تاسیسات انرژی، همه هدف حملات قرار می‌گیرند در حالیکه حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اموال و تاسیسات غیرنظامی، بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: این حملات باید متوقف شوند. اما پیامد‌های جنگ به مناطق درگیری محدود نمی‌مانند. جنگ از راه بازار‌های انرژی، مسیر‌های کشتیرانی، زنجیره‌های تأمین و نظام‌های مالی به مناطق دیگر سرایت می‌کند.

هشدار درباره پیامد‌های درگیری در غرب آسیا و تنگه هرمز

گوترش تصریح کرد: فاصله تنگه هرمز تا خانه یک خانواده یا بازار یک روستا، کوتاه‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. در اوایل سال جاری میلادی، هشدار دادم که اختلالات در غرب آسیا، امنیت جهانی انرژی و مواد غذایی را تهدید می‌کند، فشار ناشی از هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد و بیشترین آسیب را به آسیب‌پذیرترین افراد وارد می‌سازد.

وی هشدار داد: این شوک‌ها به جهانی وارد می‌شوند که از پیش به‌شدت نابرابر است. جهانی که در آن برخی می‌توانند افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند، در حالی که دیگران ناچارند میان تهیه غذا و تأمین گرمای خانه یکی را انتخاب کنند. جهانی که در آن برخی کشور‌ها می‌توانند با هزینه کمتری وام بگیرند تا از مردم خود حمایت کنند، در حالی که کشور‌های دیگر ناچارند میان بازپرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سلامت، آموزش و آینده خود یکی را برگزینند. جهانی که در آن فرصت‌ها، ثروت و ــ بیش از پیش ــ قدرت، در دست گروهی محدود متمرکز شده است.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: جنگ به‌تنهایی همه این نابرابری‌ها را به وجود نمی‌آورد. اما به آنها دامن می‌زند، از آنها سوءاستفاده می‌کند و بی‌عدالتی بنیادین نظام اقتصادی‌ای را آشکار می‌سازد که در آن، کسانی که کمترین امکانات را دارند، ناچارند سنگین‌ترین ضربه‌ها را تحمل کنند.

راه حل غرب آسیا، گسترش روز افزون درگیری نیست

گوترش بار دیگر تاکید کرد: راه‌حل نمی‌تواند گسترش روزافزون دامنه رویارویی‌ها و درگیری‌ها از جمله در غرب آسیا، باشد. فقط به یمن نگاه کنید. شاهد افزایش درگیری‌ها در اطراف شهر تعز و مناطق دیگر هستیم. همچنین شاهد ادامه حملات حوثی‌ها علیه اهداف غیرنظامی در عربستان سعودی هستیم؛ حملاتی که کاملا غیرقابل‌قبول هستند.

دبیرکل سازمان ملل گفت: همه این اقدامات، رنج و درد عظیمی به غیرنظامیان تحمیل می‌کنند و بر تنش‌های منطقه‌ای می‌افزایند. صد‌ها هزار نفر در یمن به اجبار آواره شده‌اندو نیاز‌های بشردوستانه روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد: ما به خویشتن‌داری نیاز داریم و یمن باید چشم‌اندازی روشن برای دستیابی به راه‌حل سیاسی داشته باشد. در اوایل همین هفته، با رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن گفت‌و‌گو کردم و فرستاده ویژه من نیز به‌طور فعال با همه طرف‌ها در حال تعامل است تا مسیر گفت‌و‌گو حفظ شود.

باید فرصت لازم برای موفقیت دیپلماسی فراهم شود/ اشغال سرزمین‌های فلسطین باید پایان یابد

دبیرکل سازمان ملل گفت: جنگ و درگیری باید در همه جا متوقف شود. قوانین بین‌المللی باید رعایت شوند. غیرنظامیان باید مورد حفاظت قرار گیرند. حقوق و آزادی‌های بین‌المللی مربوط به دریانوردی باید محترم شمرده شوند و باید فرصت لازم برای موفقیت دیپلماسی فراهم شود.

گوترش افزود: در عین حال، نباید سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال را از یاد ببریم. در غزه، با نزدیک شدن سریع فصل زمستان، اسرائیل همچنان محدودیت‌های شدیدی بر ورود کمک‌های ضروری اعمال می‌کند. این وضعیت با دشواری‌هایی همراه شده است که در مسیر اجرای طرح جامع پایان دادن به درگیری در غزه ایجاد می‌شوند؛ طرحی که شورای امنیت آن را تأیید کرده است.

وی اضافه کرد: در کرانه باختریِاشغالی نیز، فلسطینیان همچنان هر روز از حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی رنج می‌برند. هدف آشکار این حملات، بیرون راندن جوامع فلسطینی از سرزمین‌هایشان است. روزنامه‌نگاران مورد حمله قرار می‌گیرند. دیپلمات‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند.

وی گفت: اوضاع به‌سادگی از کنترل خارج شده است و در همین حال، منابع مالی مورد نیاز نیز به میزان کافی تامین نمی‌شوند. برنامه جهانی غذا برای تامین غذای مردم در غزه و کرانه باختری طی شش ماه آینده، فورا به ۴۵۰ میلیون دلار نیاز دارد. این مبلغ معادل هزینه‌ای است که جهان در حدود ۹۰ دقیقه برای نیرو‌های نظامی خود صرف می‌کند.

گوترش خواستار افزایش کمک‌های مالی شد و تاکید کرد: همچنین باید مسیر سیاسی معتبری برای دستیابی به صلحی پایدار وجود داشته باشد؛ مسیری که به اشغال پایان دهد و راه را برای تحقق راه‌حل تشکیل دو دولتی هموار سازد، به‌گونه‌ای که اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر و در صلح و امنیت زندگی کنند.

سفر دبیرکل سازمان ملل به مصر

دبیرکل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که فردا به مصر سفر خواهد کرد و درباره این سفر گفت: این پیام را با خود به آنجا خواهم برد:باید از گسترش جنگ جلوگیری کنیم، از غیرنظامیان محافظت کنیم و فضای سیاسی لازم را برای دیپلماسی و صلح فراهم آوریم.

وی تاکید کرد: مردم در همه جای جهان خواهان امنیت و کرامت انسانی هستند. آنها می‌خواهند دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به وظایف خود عمل کنند و پاسخ‌گوی نیازهایشان باشند. این امر به معنای مقابله با نابرابری‌هایی است که جوامع را از یکدیگر جدا می‌کنند و همچنین متوقف ساختن درگیری‌هایی که رنج انسانی را افزایش می‌دهند، قیمت‌ها را بالا می‌برند، منابع را از مسیر توسعه منحرف می‌کنند و شکاف‌های موجود در جهانی را که از پیش نابرابر است، عمیق‌تر می‌سازند.