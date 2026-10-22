فتیرپزان اراکی با حفظ شیوه سنتی پخت و استفاده از تنور‌های گلی، عطر و طعم متفاوتی به این سوغاتی بخشیده و اصالت این شیرینی را حفظ می‌کنند.

فتیر اراک، سوغات قدیمی و محبوب با حفظ شیوه سنتی پخت و استفاده از تنور‌های گلی

فتیر اراک، سوغات قدیمی و محبوب با حفظ شیوه سنتی پخت و استفاده از تنور‌های گلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فتیر اراکی، سوغات قدیمی و محبوب این شهر، با حفظ شیوه سنتی پخت و استفاده از تنور‌های گلی، همچنان یکی از شناخته‌شده‌ترین سوغات‌های اراک به شمار می‌رود.

فتیر اراکی از جمله شیرینی‌های سنتی استان مرکزی است که سال‌هاست در نانوایی‌ها و کارگاه‌های سنتی اراک پخته و عرضه می‌شود.

آرد، آب، شکر و روغن، مواد اولیه این شیرینی سنتی است و برای روی آن نیز از ترکیب زعفران، تخم‌مرغ و کنجد استفاده می‌شود.

فتیر پزان اراکی معتقدند استفاده از تنور‌های گلی در پخت این محصول، عطر و طعم متفاوتی به آن می‌دهد و بخشی از اصالت این سوغات قدیمی را حفظ می‌کند.

برخی فتیر پزان سابقه این حرفه را به چندین دهه قبل نسبت می‌دهند و می‌گویند این مهارت نسل به نسل منتقل شده است.

فتیر اراکی علاوه بر استقبال شهروندان و مسافران، به شهر‌های مختلف کشور نیز ارسال می‌شود و سفارش آن از تهران و دیگر شهر‌ها انجام می‌گیرد.

این سوغات سنتی حتی راه خود را به خارج از کشور نیز باز کرده و برای مشتریان در نقاط مختلف جهان ارسال می‌شود.

فتیر اراکی، با عطر زعفران و طعم کنجد، همچنان یکی از سوغات‌های شناخته‌شده و پرطرفدار این شهر است.