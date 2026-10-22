به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، تجمع بزرگ جامعه ورزش و جوانان کشور با عنوان «ورزش، جان فدای ایران»، ۲ آبان در میادین اصلی شهر‌های کشور برگزار می‌شود.

این رویداد باشکوه با حضور ورزشکاران، پیشکسوتان، قهرمانان و عموم دوستداران ورزش، به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، شهدا و امام شهید و تجلی همدلی و همبستگی جامعه بزرگ ورزش کشور شکل می‌گیرد.

در این تجمع، اهالی ورزش بار دیگر همبستگی و آمادگی خود را برای اعتلای نام ایران اسلامی و ترویج فرهنگ پهلوانی و نشاط اجتماعی به نمایش خواهند گذاشت.