شهادت در مسیر عزت؛

11 عضو از یک خانواده در یکی از شب های جنگ رمضان آسمانی شدند

در پی اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی چهار واحدی در شهریار در بامداد ۱۸ فروردین، ۱۱ نفر از ساکنان آن به شهادت رسیدند.