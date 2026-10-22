11 عضو از یک خانواده در یکی از شب های جنگ رمضان آسمانی شدند
در پی اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی چهار واحدی در شهریار در بامداد ۱۸ فروردین، ۱۱ نفر از ساکنان آن به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اثر اصابت مستقیم موشک دشمن آمریکایی صهیونی به یک واحد مسکونی، ۱۱ تن از اعضای خانواده اسدزاده در شهریار استان تهران به شهادت رسیدند. بازماندگان از خانوادههای شهدا، با یادآوری این حادثه تأکید کردند که این قربانیان در مسیر صیانت از استقلال و عزت ایران و دفاع از پرچم اسلام جان خود را از دست دادهاند.
دو دختر بازمانده از این حادثه اکنون در قم زندگی میکنند.