به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم بسکتبال گلنور اصفهان در چارچوب هفته نخست لیگ برتر بسکتبال عصر امروز در سالن شهدای مخابرات میزبان جهرم بود .

گلنور در کوارتر نخست با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ به برتری رسید، اما در کوارتر دوم جهرم با نتیجه ۲۹ بر ۱۹ پیروز شد.

در کوارتر سوم نماینده جهرم با نتیجه ۱۷ بر ۱۶ برنده شد، در کوارتر چهارم تلاش زیادی برای جبران نتیجه کرد و با نتیجه ۱۹ بر ۱۴ پیروز شد، اما در پایان نماینده جهرم با نتیجه ۷۴ بر ۷۱ پیروز از زمین خارج شد.

مارکو پروویچ با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن گلنور را در این مسابقه به خود اختصاص داد؛ مهدی مرادی‌نسب نیز با ثبت ۱۸ امتیاز و ۱۰ ریباند، یکی از بازیکنان تأثیرگذار گلنور در این دیدار بود.