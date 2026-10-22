معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: رزمایش جان فدا نماد دفاع از میهن، انقلاب اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری است و باید با مشارکت گسترده مردم و هماهنگی همه دستگاه‌ها با شکوه در سطح شهرستان برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قدرت‌اله ولدی در جلسه هماهنگی برگزاری همایش جان‌فدایان در سالن جلسات فرمانداری بروجرد اظهار کرد: رزمایش جان‌فدایان 6 آبان‌ ماه به‌صورت استانی و با مشارکت شهرستان‌های لرستان برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی برای حضور منسجم و گسترده اقشار مختلف مردم و دستگاه‌های اجرایی در این رزمایش در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل جلسات هماهنگی پیش از برگزاری رزمایش افزود: کمیته‌های تخصصی، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، حوزه‌های علمیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر مجموعه‌های شهرستان باید با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه برگزاری هرچه بهتر این رویداد را فراهم کنند.

فرماندار بروجرد با تاکید بر نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای رزمایش بیان کرد: همه دستگاه‌ها باید در کنار سپاه و براساس مسوولیت‌های محوله برای اجرای برنامه‌ها همکاری کنند و پیشنهادها و دیدگاه‌های اعضای جلسه نیز در برنامه‌ریزی نهایی مورد توجه قرار گیرد.