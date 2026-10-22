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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل گفت: امکان دریافت ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به قیمت هر لیتر ۱۰۰ هزار ریال از اول آبان ماه از طریق کارتهای سوخت شخصی خودروها در استان اردبیل فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان اردبیل، میر داود سیدی، روز پنجشنبه اظهار کرد: همزمان با اجرای این طرح، کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها غیرفعال میشوند و از این رو شهروندان هنگام مراجعه به جایگاهها باید کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.
وی افزود: این کار در راستای مدیریت مصرف سوخت و تسهیل خدمترسانی به شهروندان صورت میگیرد و رانندگانی که کارت سوخت خودروی آنها مفقود شده است، میتوانند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب گزینه «دریافت حضوری»، درخواست خود را ثبت کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل ادامه داد: آنها باید برای دریافت کارت سوخت، به ادارات تابعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان اردبیل در شهرستانهای اردبیل، پارسآباد و مشگینشهر مراجعه و کارت سوخت خود را به صورت یک روزه تحویل بگیرند.