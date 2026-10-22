به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل، میر داود سیدی، روز پنجشنبه اظهار کرد: هم‌زمان با اجرای این طرح، کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها غیرفعال می‌شوند و از این رو شهروندان هنگام مراجعه به جایگاه‌ها باید کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.

وی افزود: این کار در راستای مدیریت مصرف سوخت و تسهیل خدمت‌رسانی به شهروندان صورت می‌گیرد و رانندگانی که کارت سوخت خودروی آنها مفقود شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب گزینه «دریافت حضوری»، درخواست خود را ثبت کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل ادامه داد: آنها باید برای دریافت کارت سوخت، به ادارات تابعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل در شهرستان‌های اردبیل، پارس‌آباد و مشگین‌شهر مراجعه و کارت سوخت خود را به صورت یک روزه تحویل بگیرند.