فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از دستگیری ۵ شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده سهند و کشف یک قبضه سلاح شکاری و لاشه یک خرگوش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی نعمت‌پور اظهار کرد:عملیات دستگیری باند شکارچیان غیرمجاز با حضور فرمانده یگان حفاظت آذربایجان شرقی و تلاش نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو در محدوده منطقه حفاظت‌ شده سهند انجام شد.

وی افزود:در جریان این عملیات ۵ نفر به اتهام شکار غیرمجاز دستگیر شدند و یک قبضه سلاح شکاری پنج‌پر به همراه لاشه یک خرگوش از آنان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی ادامه داد: برای متهمان پرونده مقدماتی تشکیل شده و پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

نعمت‌پور با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز گفت: نیرو‌های یگان حفاظت با گشت‌زنی‌های مستمر و شبانه‌روزی، حفاظت از مناطق تحت مدیریت و صیانت از حیات‌وحش استان را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز موضوع را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.